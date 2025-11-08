Harga Bloomsperg Terminal Hari Ini

Harga live Bloomsperg Terminal (SPERG) hari ini adalah $ 0.00001592, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPERG ke USD saat ini adalah $ 0.00001592 per SPERG.

Bloomsperg Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,919.47, dengan suplai yang beredar 1.00B SPERG. Selama 24 jam terakhir, SPERG diperdagangkan antara $ 0.00001577 (low) dan $ 0.00001613 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02691123, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001577.

Dalam kinerja jangka pendek, SPERG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -28.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bloomsperg Terminal (SPERG)

Kapitalisasi Pasar $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bloomsperg Terminal saat ini adalah $ 15.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPERG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.92K.