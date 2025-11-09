Tokenomi BLOXWAP (BLOXWAP)
Tokenomi & Analisis Harga BLOXWAP (BLOXWAP)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BLOXWAP (BLOXWAP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi BLOXWAP (BLOXWAP)
Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼
Key mechanics:
• PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼
• PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼
• Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼
Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.
Tokenomi BLOXWAP (BLOXWAP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BLOXWAP (BLOXWAP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BLOXWAP yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BLOXWAP yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BLOXWAP, jelajahi harga live token BLOXWAP!
Prediksi Harga BLOXWAP
Ingin mengetahui arah BLOXWAP? Halaman prediksi harga BLOXWAP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader