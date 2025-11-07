BursaDEX+
Harga live BLOXWAP hari ini adalah 0.00096963 USD. Lacak informasi harga aktual BLOXWAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLOXWAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLOXWAP

Info Harga BLOXWAP

Penjelasan BLOXWAP

Situs Web Resmi BLOXWAP

Tokenomi BLOXWAP

Prakiraan Harga BLOXWAP

Harga BLOXWAP (BLOXWAP)

Harga Live 1 BLOXWAP ke USD:

$0.00097004
$0.00097004
-10.10%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live BLOXWAP (BLOXWAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:18:23 (UTC+8)

Informasi Harga BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00092289
$ 0.00092289
Low 24 Jam
$ 0.00113651
$ 0.00113651
High 24 Jam

$ 0.00092289
$ 0.00092289

$ 0.00113651
$ 0.00113651

$ 0.00230684
$ 0.00230684

$ 0.00033361
$ 0.00033361

+1.11%

-10.84%

+20.73%

+20.73%

Harga aktual BLOXWAP (BLOXWAP) adalah $0.00096963. Selama 24 jam terakhir, BLOXWAP diperdagangkan antara low $ 0.00092289 dan high $ 0.00113651, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLOXWAP adalah $ 0.00230684, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00033361.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLOXWAP telah berubah sebesar +1.11% selama 1 jam terakhir, -10.84% selama 24 jam, dan +20.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BLOXWAP (BLOXWAP)

$ 960.00K
$ 960.00K

--
--

$ 960.00K
$ 960.00K

999.94M
999.94M

999,937,064.405382
999,937,064.405382

Kapitalisasi Pasar BLOXWAP saat ini adalah $ 960.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLOXWAP adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999937064.405382. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 960.00K.

Riwayat Harga BLOXWAP (BLOXWAP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BLOXWAP ke USD adalah $ -0.000117907264998044.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BLOXWAP ke USD adalah $ -0.0002643080.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BLOXWAP ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BLOXWAP ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000117907264998044-10.84%
30 Days$ -0.0002643080-27.25%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

Sumber Daya BLOXWAP (BLOXWAP)

Tokenomi BLOXWAP (BLOXWAP)

Memahami tokenomi BLOXWAP (BLOXWAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLOXWAP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BLOXWAP (BLOXWAP)

Berapa nilai BLOXWAP (BLOXWAP) hari ini?
Harga live BLOXWAP dalam USD adalah 0.00096963 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLOXWAP ke USD saat ini?
Harga BLOXWAP ke USD saat ini adalah $ 0.00096963. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BLOXWAP?
Kapitalisasi pasar BLOXWAP adalah $ 960.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLOXWAP?
Suplai beredar BLOXWAP adalah 999.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLOXWAP?
BLOXWAP mencapai harga ATH sebesar 0.00230684 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLOXWAP?
BLOXWAP mencapai harga ATL 0.00033361 USD.
Berapa volume perdagangan BLOXWAP?
Volume perdagangan 24 jam live BLOXWAP adalah -- USD.
Akankah harga BLOXWAP naik lebih tinggi tahun ini?
BLOXWAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLOXWAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
