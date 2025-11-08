Harga BNB GOAT Hari Ini

Harga live BNB GOAT (BGOAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BGOAT ke USD saat ini adalah -- per BGOAT.

BNB GOAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,599, dengan suplai yang beredar 1.00B BGOAT. Selama 24 jam terakhir, BGOAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BGOAT bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -24.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BNB GOAT (BGOAT)

Kapitalisasi Pasar $ 55.60K$ 55.60K $ 55.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.60K$ 55.60K $ 55.60K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

