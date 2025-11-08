Harga BNBet Hari Ini

Harga live BNBet (BNBET) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BNBET ke USD saat ini adalah -- per BNBET.

BNBet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,063, dengan suplai yang beredar 950.00M BNBET. Selama 24 jam terakhir, BNBET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00297601, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BNBET bergerak +1.58% dalam satu jam terakhir dan -37.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BNBet (BNBET)

Kapitalisasi Pasar $ 53.06K$ 53.06K $ 53.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Suplai Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

