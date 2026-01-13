Harga BOXABL (BOXABL)
Harga live BOXABL (BOXABL) hari ini adalah $ 0.00107218, dengan perubahan 7.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOXABL ke USD saat ini adalah $ 0.00107218 per BOXABL.
BOXABL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,049,524, dengan suplai yang beredar 980.14M BOXABL. Selama 24 jam terakhir, BOXABL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00107286 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00303217, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, BOXABL bergerak +5.60% dalam satu jam terakhir dan +30.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar BOXABL saat ini adalah $ 1.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOXABL adalah 980.14M, dan total suplainya sebesar 980138683.60813. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.05M.
+5.60%
+7.73%
+30.54%
+30.54%
Sepanjang hari ini, perubahan harga BOXABL ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BOXABL ke USD adalah $ -0.0005134918.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BOXABL ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BOXABL ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+7.73%
|30 Days
|$ -0.0005134918
|-47.89%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga BOXABL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga BOXABL saat ini?
BOXABL diperdagangkan pada Rp18.088748780, mencerminkan pergerakan harga sebesar 7.73% selama 24 jam terakhir.
Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat BOXABL?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp17706519404.0, BOXABL berada di peringkat #3763 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.
Berapa volume perdagangan harian BOXABL?
Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.
Berapa jumlah suplai beredar BOXABL?
Terdapat 980138683.60813 token yang beredar di pasar terbuka.
Berapa rentang harga 24 jam terakhir?
BOXABL berosilasi antara Rp15.092627890 dan Rp18.100221060, mencerminkan volatilitas harian.
Bagaimana perbandingan BOXABL dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?
Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp51.155740070, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.
Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi BOXABL?
Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.
Bagaimana perilaku BOXABL dalam berbagai kondisi pasar?
Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.