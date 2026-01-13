Harga BOXABL Hari Ini

Harga live BOXABL (BOXABL) hari ini adalah $ 0.00107218, dengan perubahan 7.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOXABL ke USD saat ini adalah $ 0.00107218 per BOXABL.

BOXABL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,049,524, dengan suplai yang beredar 980.14M BOXABL. Selama 24 jam terakhir, BOXABL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00107286 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00303217, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BOXABL bergerak +5.60% dalam satu jam terakhir dan +30.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOXABL (BOXABL)

Kapitalisasi Pasar $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Suplai Peredaran 980.14M 980.14M 980.14M Total Suplai 980,138,683.60813 980,138,683.60813 980,138,683.60813

Kapitalisasi Pasar BOXABL saat ini adalah $ 1.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOXABL adalah 980.14M, dan total suplainya sebesar 980138683.60813. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.05M.