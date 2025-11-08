Harga brickcoin Hari Ini

Harga live brickcoin (BRICK) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRICK ke USD saat ini adalah -- per BRICK.

brickcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,081.15, dengan suplai yang beredar 994.17M BRICK. Selama 24 jam terakhir, BRICK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00115065, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BRICK bergerak +0.38% dalam satu jam terakhir dan -15.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar brickcoin (BRICK)

Kapitalisasi Pasar $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Suplai Peredaran 994.17M 994.17M 994.17M Total Suplai 994,173,489.318571 994,173,489.318571 994,173,489.318571

Kapitalisasi Pasar brickcoin saat ini adalah $ 8.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRICK adalah 994.17M, dan total suplainya sebesar 994173489.318571. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.08K.