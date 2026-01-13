Harga BRL1 Hari Ini

Harga live BRL1 (BRL1) hari ini adalah $ 0.186018, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRL1 ke USD saat ini adalah $ 0.186018 per BRL1.

BRL1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,169,280, dengan suplai yang beredar 6.29M BRL1. Selama 24 jam terakhir, BRL1 diperdagangkan antara $ 0.184924 (low) dan $ 0.186712 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.186982, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.178265.

Dalam kinerja jangka pendek, BRL1 bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BRL1 (BRL1)

Kapitalisasi Pasar $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Suplai Peredaran 6.29M 6.29M 6.29M Total Suplai 6,285,663.54 6,285,663.54 6,285,663.54

