Harga live Brotherhood hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOG

Info Harga BOG

Penjelasan BOG

Situs Web Resmi BOG

Tokenomi BOG

Prakiraan Harga BOG

Logo Brotherhood

Harga Brotherhood (BOG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BOG ke USD:

-4.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Brotherhood (BOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:33:49 (UTC+8)

Informasi Harga Brotherhood (BOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

0.00%

-4.39%

-18.38%

-18.38%

Harga aktual Brotherhood (BOG) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BOG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOG adalah $ 0.00474994, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOG telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -4.39% selama 24 jam, dan -18.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Brotherhood (BOG)

Kapitalisasi Pasar Brotherhood saat ini adalah $ 8.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOG adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999999.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.19K.

Riwayat Harga Brotherhood (BOG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Brotherhood ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Brotherhood ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Brotherhood ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Brotherhood ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.39%
30 Days$ 0-37.77%
60 Hari$ 0-96.83%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Brotherhood (BOG)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Brotherhood (USD)

Berapa nilai Brotherhood (BOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Brotherhood (BOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brotherhood.

Cek prediksi harga Brotherhood sekarang!

BOG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Brotherhood (BOG)

Memahami tokenomi Brotherhood (BOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Brotherhood (BOG)

Berapa nilai Brotherhood (BOG) hari ini?
Harga live BOG dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOG ke USD saat ini?
Harga BOG ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Brotherhood?
Kapitalisasi pasar BOG adalah $ 8.19K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOG?
Suplai beredar BOG adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOG?
BOG mencapai harga ATH sebesar 0.00474994 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOG?
BOG mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BOG?
Volume perdagangan 24 jam live BOG adalah -- USD.
Akankah harga BOG naik lebih tinggi tahun ini?
BOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Brotherhood (BOG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

