Harga Bubblebid Hari Ini

Harga live Bubblebid (BBB) hari ini adalah $ 0.00053382, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBB ke USD saat ini adalah $ 0.00053382 per BBB.

Bubblebid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,210.32, dengan suplai yang beredar 21.00M BBB. Selama 24 jam terakhir, BBB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01369516, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0004284.

Dalam kinerja jangka pendek, BBB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bubblebid (BBB)

Kapitalisasi Pasar $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bubblebid saat ini adalah $ 11.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BBB adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.21K.