Harga live Bucket Protocol BUCK Stablecoin hari ini adalah 1.001 USD. Lacak informasi harga aktual BUCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BUCK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BUCK

Info Harga BUCK

Penjelasan BUCK

Whitepaper BUCK

Situs Web Resmi BUCK

Tokenomi BUCK

Prakiraan Harga BUCK

Harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Harga Live 1 BUCK ke USD:

$0.999622
+0.50%1D
USD
Grafik Harga Live Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:18:29 (UTC+8)

Informasi Harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.989673
Low 24 Jam
$ 1.007
High 24 Jam

$ 0.989673
$ 1.007
$ 1.23
$ 0
+0.25%

+0.73%

+0.20%

+0.20%

Harga aktual Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) adalah $1.001. Selama 24 jam terakhir, BUCK diperdagangkan antara low $ 0.989673 dan high $ 1.007, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBUCK adalah $ 1.23, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BUCK telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, +0.73% selama 24 jam, dan +0.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

$ 35.21M
--
$ 35.21M
35.24M
35,242,278.03776771
Kapitalisasi Pasar Bucket Protocol BUCK Stablecoin saat ini adalah $ 35.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUCK adalah 35.24M, dan total suplainya sebesar 35242278.03776771. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.21M.

Riwayat Harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin ke USD adalah $ +0.00723622.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin ke USD adalah $ +0.0016441425.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin ke USD adalah $ +0.0019096077.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin ke USD adalah $ +0.0020587904731507.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00723622+0.73%
30 Days$ +0.0016441425+0.16%
60 Hari$ +0.0019096077+0.19%
90 Hari$ +0.0020587904731507+0.21%

Apa yang dimaksud dengan Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Prediksi Harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin (USD)

Berapa nilai Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

Cek prediksi harga Bucket Protocol BUCK Stablecoin sekarang!

BUCK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Memahami tokenomi Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BUCK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Berapa nilai Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) hari ini?
Harga live BUCK dalam USD adalah 1.001 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BUCK ke USD saat ini?
Harga BUCK ke USD saat ini adalah $ 1.001. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bucket Protocol BUCK Stablecoin?
Kapitalisasi pasar BUCK adalah $ 35.21M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BUCK?
Suplai beredar BUCK adalah 35.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BUCK?
BUCK mencapai harga ATH sebesar 1.23 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BUCK?
BUCK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BUCK?
Volume perdagangan 24 jam live BUCK adalah -- USD.
Akankah harga BUCK naik lebih tinggi tahun ini?
BUCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BUCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:18:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

