Harga Built Different Hari Ini

Harga live Built Different (BUILT) hari ini adalah $ 0.00001683, dengan perubahan 3.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUILT ke USD saat ini adalah $ 0.00001683 per BUILT.

Built Different saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,800.8, dengan suplai yang beredar 998.16M BUILT. Selama 24 jam terakhir, BUILT diperdagangkan antara $ 0.00001578 (low) dan $ 0.00001679 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00539371, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001578.

Dalam kinerja jangka pendek, BUILT bergerak +1.66% dalam satu jam terakhir dan -16.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Built Different (BUILT)

Kapitalisasi Pasar $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K Suplai Peredaran 998.16M 998.16M 998.16M Total Suplai 998,163,736.196308 998,163,736.196308 998,163,736.196308

Kapitalisasi Pasar Built Different saat ini adalah $ 16.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUILT adalah 998.16M, dan total suplainya sebesar 998163736.196308. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.80K.