Harga Built Different (BUILT)
Harga live Built Different (BUILT) hari ini adalah $ 0.00001683, dengan perubahan 3.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUILT ke USD saat ini adalah $ 0.00001683 per BUILT.
Built Different saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,800.8, dengan suplai yang beredar 998.16M BUILT. Selama 24 jam terakhir, BUILT diperdagangkan antara $ 0.00001578 (low) dan $ 0.00001679 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00539371, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001578.
Dalam kinerja jangka pendek, BUILT bergerak +1.66% dalam satu jam terakhir dan -16.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Built Different saat ini adalah $ 16.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUILT adalah 998.16M, dan total suplainya sebesar 998163736.196308. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.80K.
+1.66%
+3.37%
-16.67%
-16.67%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Built Different ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Built Different ke USD adalah $ -0.0000048724.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Built Different ke USD adalah $ -0.0000064073.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Built Different ke USD adalah $ -0.00001591162851678445.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.37%
|30 Days
|$ -0.0000048724
|-28.95%
|60 Hari
|$ -0.0000064073
|-38.07%
|90 Hari
|$ -0.00001591162851678445
|-48.59%
Pada tahun 2040, harga Built Different berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto.
Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together.
Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.
