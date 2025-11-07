BursaDEX+
Harga live Built on Nothing hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BON

Info Harga BON

Penjelasan BON

Situs Web Resmi BON

Tokenomi BON

Prakiraan Harga BON

Logo Built on Nothing

Harga Built on Nothing (BON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BON ke USD:

$0.00012422
-7.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Built on Nothing (BON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:02:19 (UTC+8)

Informasi Harga Built on Nothing (BON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.0019941
$ 0
+1.09%

-7.21%

-31.33%

-31.33%

Harga aktual Built on Nothing (BON) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BON diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBON adalah $ 0.0019941, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BON telah berubah sebesar +1.09% selama 1 jam terakhir, -7.21% selama 24 jam, dan -31.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Built on Nothing (BON)

$ 103.08K
--
$ 124.07K
830.26M
999,320,416.10478
Kapitalisasi Pasar Built on Nothing saat ini adalah $ 103.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BON adalah 830.26M, dan total suplainya sebesar 999320416.10478. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 124.07K.

Riwayat Harga Built on Nothing (BON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Built on Nothing ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Built on Nothing ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Built on Nothing ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Built on Nothing ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.21%
30 Days$ 0-47.14%
60 Hari$ 0-81.75%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Built on Nothing (BON)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Built on Nothing (USD)

Berapa nilai Built on Nothing (BON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Built on Nothing (BON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Built on Nothing.

Cek prediksi harga Built on Nothing sekarang!

BON ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Built on Nothing (BON)

Memahami tokenomi Built on Nothing (BON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BON sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Built on Nothing (BON)

Berapa nilai Built on Nothing (BON) hari ini?
Harga live BON dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BON ke USD saat ini?
Harga BON ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Built on Nothing?
Kapitalisasi pasar BON adalah $ 103.08K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BON?
Suplai beredar BON adalah 830.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BON?
BON mencapai harga ATH sebesar 0.0019941 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BON?
BON mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BON?
Volume perdagangan 24 jam live BON adalah -- USD.
Akankah harga BON naik lebih tinggi tahun ini?
BON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:02:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Built on Nothing (BON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

