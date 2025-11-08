Harga Burning till 10M mc Hari Ini

Harga live Burning till 10M mc (BURN) hari ini adalah $ 0.00001307, dengan perubahan 5.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BURN ke USD saat ini adalah $ 0.00001307 per BURN.

Burning till 10M mc saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,135.23, dengan suplai yang beredar 928.41M BURN. Selama 24 jam terakhir, BURN diperdagangkan antara $ 0.00001191 (low) dan $ 0.00001313 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00072946, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001138.

Dalam kinerja jangka pendek, BURN bergerak -0.37% dalam satu jam terakhir dan +3.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Burning till 10M mc (BURN)

Kapitalisasi Pasar $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K Suplai Peredaran 928.41M 928.41M 928.41M Total Suplai 928,408,522.362952 928,408,522.362952 928,408,522.362952

