Harga Caniverse Hari Ini

Harga live Caniverse (CNV) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CNV ke USD saat ini adalah $ 0 per CNV.

Caniverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 116,531, dengan suplai yang beredar 3.00T CNV. Selama 24 jam terakhir, CNV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CNV bergerak +0.90% dalam satu jam terakhir dan +1.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Caniverse (CNV)

Kapitalisasi Pasar $ 116.53K$ 116.53K $ 116.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 116.53K$ 116.53K $ 116.53K Suplai Peredaran 3.00T 3.00T 3.00T Total Suplai 3,000,000,000,000.0 3,000,000,000,000.0 3,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Caniverse saat ini adalah $ 116.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CNV adalah 3.00T, dan total suplainya sebesar 3000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.53K.