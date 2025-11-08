Harga Captain Ethereum Hari Ini

Harga live Captain Ethereum (CAPTAIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CAPTAIN ke USD saat ini adalah -- per CAPTAIN.

Captain Ethereum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,230, dengan suplai yang beredar 1.00B CAPTAIN. Selama 24 jam terakhir, CAPTAIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CAPTAIN bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -10.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Captain Ethereum (CAPTAIN)

Kapitalisasi Pasar $ 38.23K$ 38.23K $ 38.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.23K$ 38.23K $ 38.23K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Captain Ethereum saat ini adalah $ 38.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAPTAIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.23K.