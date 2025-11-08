Harga Carbon Emission Blockchain Hari Ini

Harga live Carbon Emission Blockchain (CEB) hari ini adalah $ 0.00604083, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CEB ke USD saat ini adalah $ 0.00604083 per CEB.

Carbon Emission Blockchain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,998, dengan suplai yang beredar 4.47M CEB. Selama 24 jam terakhir, CEB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.49, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00596147.

Dalam kinerja jangka pendek, CEB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Carbon Emission Blockchain (CEB)

Kapitalisasi Pasar $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.41K$ 60.41K $ 60.41K Suplai Peredaran 4.47M 4.47M 4.47M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

