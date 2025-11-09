Tokenomi Card Strategy (CSTRAT)

Tokenomi Card Strategy (CSTRAT)

Telusuri wawasan utama tentang Card Strategy (CSTRAT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:19:38 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Card Strategy (CSTRAT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Card Strategy (CSTRAT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 609.66K
$ 609.66K
Total Suplai:
$ 28.94M
$ 28.94M
Suplai yang Beredar:
$ 28.82M
$ 28.82M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 612.28K
$ 612.28K
All-Time High:
$ 0.074296
$ 0.074296
All-Time Low:
$ 0.01162732
$ 0.01162732
Harga Saat Ini:
$ 0.02113469
$ 0.02113469

Informasi Card Strategy (CSTRAT)

GradeVault is a self-sustaining ecosystem that connects the world of Pokémon cards with crypto. Every trade of the native token, $CSTRAT, powers The Perpetual Pokémon Card Machine, an on-chain system that automatically buys graded Pokémon cards, sells them for profit, and uses 100% of those profits to buy back and burn $CSTRAT

It’s a fusion of culture, finance, and technology, where real cards are held in vaults, every move is visible on-chain, and the system never stops collecting or compounding. The goal is simple: turn Pokémon cards into a yield-bearing, backed asset class that lasts for generations

The project was built by long-time DeFi builders and early Cryptopunk OGs

Situs Web Resmi:
https://gradevault.xyz/
Whitepaper:
https://gradevault.xyz/LitepaperV2.pdf

Tokenomi Card Strategy (CSTRAT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Card Strategy (CSTRAT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CSTRAT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CSTRAT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CSTRAT, jelajahi harga live token CSTRAT!

Prediksi Harga CSTRAT

Ingin mengetahui arah CSTRAT? Halaman prediksi harga CSTRAT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

