Harga live Card Strategy hari ini adalah 0.02062248 USD. Lacak informasi harga aktual CSTRAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CSTRAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CSTRAT

Info Harga CSTRAT

Penjelasan CSTRAT

Whitepaper CSTRAT

Situs Web Resmi CSTRAT

Tokenomi CSTRAT

Prakiraan Harga CSTRAT

Logo Card Strategy

Harga Card Strategy (CSTRAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CSTRAT ke USD:

$0.02062248
-13.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Card Strategy (CSTRAT)
Informasi Harga Card Strategy (CSTRAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02061027
Low 24 Jam
$ 0.02377614
High 24 Jam

$ 0.02061027
$ 0.02377614
$ 0.074296
$ 0.01162732
-1.23%

-13.08%

-38.19%

-38.19%

Harga aktual Card Strategy (CSTRAT) adalah $0.02062248. Selama 24 jam terakhir, CSTRAT diperdagangkan antara low $ 0.02061027 dan high $ 0.02377614, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCSTRAT adalah $ 0.074296, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01162732.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CSTRAT telah berubah sebesar -1.23% selama 1 jam terakhir, -13.08% selama 24 jam, dan -38.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Card Strategy (CSTRAT)

$ 594.27K
--
$ 596.90K
28.82M
28,943,957.906946335
Kapitalisasi Pasar Card Strategy saat ini adalah $ 594.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CSTRAT adalah 28.82M, dan total suplainya sebesar 28943957.906946335. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 596.90K.

Riwayat Harga Card Strategy (CSTRAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Card Strategy ke USD adalah $ -0.00310503005875278.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Card Strategy ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Card Strategy ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Card Strategy ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00310503005875278-13.08%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Card Strategy (CSTRAT)

GradeVault is a self-sustaining ecosystem that connects the world of Pokémon cards with crypto. Every trade of the native token, $CSTRAT, powers The Perpetual Pokémon Card Machine, an on-chain system that automatically buys graded Pokémon cards, sells them for profit, and uses 100% of those profits to buy back and burn $CSTRAT

It’s a fusion of culture, finance, and technology, where real cards are held in vaults, every move is visible on-chain, and the system never stops collecting or compounding. The goal is simple: turn Pokémon cards into a yield-bearing, backed asset class that lasts for generations

The project was built by long-time DeFi builders and early Cryptopunk OGs

Sumber Daya Card Strategy (CSTRAT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Card Strategy (USD)

Berapa nilai Card Strategy (CSTRAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Card Strategy (CSTRAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Card Strategy.

Cek prediksi harga Card Strategy sekarang!

CSTRAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Card Strategy (CSTRAT)

Memahami tokenomi Card Strategy (CSTRAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CSTRAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Card Strategy (CSTRAT)

Berapa nilai Card Strategy (CSTRAT) hari ini?
Harga live CSTRAT dalam USD adalah 0.02062248 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CSTRAT ke USD saat ini?
Harga CSTRAT ke USD saat ini adalah $ 0.02062248. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Card Strategy?
Kapitalisasi pasar CSTRAT adalah $ 594.27K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CSTRAT?
Suplai beredar CSTRAT adalah 28.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CSTRAT?
CSTRAT mencapai harga ATH sebesar 0.074296 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CSTRAT?
CSTRAT mencapai harga ATL 0.01162732 USD.
Berapa volume perdagangan CSTRAT?
Volume perdagangan 24 jam live CSTRAT adalah -- USD.
Akankah harga CSTRAT naik lebih tinggi tahun ini?
CSTRAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CSTRAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Card Strategy (CSTRAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,002.95
$3,234.87
$1.0717
$152.22
$1.0003
