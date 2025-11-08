Harga Carlo Acutis Hari Ini

Harga live Carlo Acutis (SAINT) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAINT ke USD saat ini adalah -- per SAINT.

Carlo Acutis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,106, dengan suplai yang beredar 999.26M SAINT. Selama 24 jam terakhir, SAINT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00556528, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAINT bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -25.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Carlo Acutis (SAINT)

Kapitalisasi Pasar $ 63.11K$ 63.11K $ 63.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.11K$ 63.11K $ 63.11K Suplai Peredaran 999.26M 999.26M 999.26M Total Suplai 999,255,150.445322 999,255,150.445322 999,255,150.445322

Kapitalisasi Pasar Carlo Acutis saat ini adalah $ 63.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAINT adalah 999.26M, dan total suplainya sebesar 999255150.445322. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.11K.