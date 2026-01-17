Harga Catke Hari Ini

Harga live Catke (CATKE) hari ini adalah $ 0.00000895, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATKE ke USD saat ini adalah $ 0.00000895 per CATKE.

Catke saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,948.03, dengan suplai yang beredar 1.00B CATKE. Selama 24 jam terakhir, CATKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00011017, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000771.

Dalam kinerja jangka pendek, CATKE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Catke (CATKE)

Kapitalisasi Pasar $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Catke saat ini adalah $ 8.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATKE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.95K.