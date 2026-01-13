Berapa harga perdagangan saat ini dari CC0 COMPANY?

CC0 COMPANY (CC0COMPANY) saat ini dihargai Rp1.9791075314775000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -9.10% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga CC0 COMPANY hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Base Ecosystem,E-commerce,Zora Creator. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap CC0COMPANY?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi CC0 COMPANY dalam pasar kripto global?

Saat ini, CC0 COMPANY menduduki peringkat pasar #8054 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp994152032.599119000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang CC0COMPANY?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 502312317.79349506, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru CC0 COMPANY?

Rentang harga antara Rp1.93009303857027000 dan Rp2.18864027778882000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi CC0 COMPANY dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Base Ecosystem,E-commerce,Zora Creator lainnya, CC0COMPANY terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.