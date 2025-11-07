BursaDEX+
Harga live CFGI hari ini adalah 0.00026147 USD. Lacak informasi harga aktual CFGI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CFGI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga CFGI (CFGI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CFGI ke USD:

$0.00026055
$0.00026055$0.00026055
-1.20%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live CFGI (CFGI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:12:02 (UTC+8)

Informasi Harga CFGI (CFGI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00024864
$ 0.00024864$ 0.00024864
Low 24 Jam
$ 0.00027352
$ 0.00027352$ 0.00027352
High 24 Jam

$ 0.00024864
$ 0.00024864$ 0.00024864

$ 0.00027352
$ 0.00027352$ 0.00027352

$ 0.00177275
$ 0.00177275$ 0.00177275

$ 0.00022346
$ 0.00022346$ 0.00022346

-0.39%

-1.18%

-23.60%

-23.60%

Harga aktual CFGI (CFGI) adalah $0.00026147. Selama 24 jam terakhir, CFGI diperdagangkan antara low $ 0.00024864 dan high $ 0.00027352, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCFGI adalah $ 0.00177275, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00022346.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CFGI telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, -1.18% selama 24 jam, dan -23.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CFGI (CFGI)

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

--
----

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

8.19B
8.19B 8.19B

8,186,761,686.0
8,186,761,686.0 8,186,761,686.0

Kapitalisasi Pasar CFGI saat ini adalah $ 2.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CFGI adalah 8.19B, dan total suplainya sebesar 8186761686.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.14M.

Riwayat Harga CFGI (CFGI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CFGI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CFGI ke USD adalah $ -0.0001297122.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CFGI ke USD adalah $ -0.0002003572.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CFGI ke USD adalah $ -0.0008054328963235989.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.18%
30 Days$ -0.0001297122-49.60%
60 Hari$ -0.0002003572-76.62%
90 Hari$ -0.0008054328963235989-75.49%

Apa yang dimaksud dengan CFGI (CFGI)

CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes.

The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers.

$CFGI is the native currency for the CFGI.io platform.

Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions.

Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.

Sumber Daya CFGI (CFGI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CFGI (USD)

Berapa nilai CFGI (CFGI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CFGI (CFGI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CFGI.

Cek prediksi harga CFGI sekarang!

CFGI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CFGI (CFGI)

Memahami tokenomi CFGI (CFGI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CFGI sekarang!

Penafian

