Harga ChainNet Hari Ini

Harga live ChainNet (CNET) hari ini adalah $ 0.00027421, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CNET ke USD saat ini adalah $ 0.00027421 per CNET.

ChainNet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,421, dengan suplai yang beredar 100.00M CNET. Selama 24 jam terakhir, CNET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02663557, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00021098.

Dalam kinerja jangka pendek, CNET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ChainNet (CNET)

Kapitalisasi Pasar $ 27.42K$ 27.42K $ 27.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.42K$ 27.42K $ 27.42K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ChainNet saat ini adalah $ 27.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CNET adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.42K.