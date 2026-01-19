Berapa harga perdagangan saat ini dari ChicagoCoin?

ChicagoCoin (CLT) saat ini dihargai Rp40.95054914666450000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.01% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ChicagoCoin hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Ethereum Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap CLT?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ChicagoCoin dalam pasar kripto global?

Saat ini, ChicagoCoin menduduki peringkat pasar #3376 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp24570278783.825850000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang CLT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 600000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ChicagoCoin?

Rentang harga antara Rp40.93584493653800000 dan Rp40.9605209673250000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ChicagoCoin dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Ethereum Ecosystem lainnya, CLT terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.