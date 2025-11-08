Harga Chonkus Maximus Hari Ini

Harga live Chonkus Maximus (CHONKUS) hari ini adalah $ 0.00000832, dengan perubahan 9.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHONKUS ke USD saat ini adalah $ 0.00000832 per CHONKUS.

Chonkus Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,313.09, dengan suplai yang beredar 999.77M CHONKUS. Selama 24 jam terakhir, CHONKUS diperdagangkan antara $ 0.00000742 (low) dan $ 0.00000834 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00108574, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000729.

Dalam kinerja jangka pendek, CHONKUS bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan -13.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chonkus Maximus (CHONKUS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Suplai Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Total Suplai 999,769,080.559948 999,769,080.559948 999,769,080.559948

Kapitalisasi Pasar Chonkus Maximus saat ini adalah $ 8.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHONKUS adalah 999.77M, dan total suplainya sebesar 999769080.559948. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.31K.