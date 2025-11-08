Harga Choruz AI Hari Ini

Harga live Choruz AI (CHORUZ) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHORUZ ke USD saat ini adalah -- per CHORUZ.

Choruz AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,732.49, dengan suplai yang beredar 999.77M CHORUZ. Selama 24 jam terakhir, CHORUZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00548131, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHORUZ bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -15.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Choruz AI (CHORUZ)

Kapitalisasi Pasar $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K Suplai Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Total Suplai 999,766,038.142477 999,766,038.142477 999,766,038.142477

