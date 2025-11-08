Harga Cirus Hari Ini

Harga live Cirus (CIRUS) hari ini adalah $ 0.00024991, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CIRUS ke USD saat ini adalah $ 0.00024991 per CIRUS.

Cirus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,279, dengan suplai yang beredar 213.20M CIRUS. Selama 24 jam terakhir, CIRUS diperdagangkan antara $ 0.00024985 (low) dan $ 0.00024993 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.73, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004473.

Dalam kinerja jangka pendek, CIRUS bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +453.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cirus (CIRUS)

Kapitalisasi Pasar $ 53.28K$ 53.28K $ 53.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K Suplai Peredaran 213.20M 213.20M 213.20M Total Suplai 214,998,910.20296094 214,998,910.20296094 214,998,910.20296094

Kapitalisasi Pasar Cirus saat ini adalah $ 53.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CIRUS adalah 213.20M, dan total suplainya sebesar 214998910.20296094. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 53.73K.