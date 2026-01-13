Berapa harga saat ini dari Clearstar OpenEden USDC?

Clearstar OpenEden USDC (COUSDC) diperdagangkan pada Rp6195.2207100, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Clearstar OpenEden USDC dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem, COUSDC sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif COUSDC diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, COUSDC mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Clearstar OpenEden USDC?

Terdapat 1488534.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat COUSDC?

Clearstar OpenEden USDC saat ini menempati peringkat pasar #4538 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp9221783060.0, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Clearstar OpenEden USDC dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Clearstar OpenEden USDC dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem, COUSDC menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.