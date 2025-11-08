Harga CodeputerBot Hari Ini

Harga live CodeputerBot (CODEPUTER) hari ini adalah $ 0.00001144, dengan perubahan 5.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CODEPUTER ke USD saat ini adalah $ 0.00001144 per CODEPUTER.

CodeputerBot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,433.29, dengan suplai yang beredar 999.37M CODEPUTER. Selama 24 jam terakhir, CODEPUTER diperdagangkan antara $ 0.00001076 (low) dan $ 0.00001152 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00074235, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001014.

Dalam kinerja jangka pendek, CODEPUTER bergerak -0.36% dalam satu jam terakhir dan -11.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CodeputerBot (CODEPUTER)

Kapitalisasi Pasar $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K Suplai Peredaran 999.37M 999.37M 999.37M Total Suplai 999,371,724.846053 999,371,724.846053 999,371,724.846053

Kapitalisasi Pasar CodeputerBot saat ini adalah $ 11.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CODEPUTER adalah 999.37M, dan total suplainya sebesar 999371724.846053. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.43K.