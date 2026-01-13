Berapa harga saat ini dari Coder?

Coder diperdagangkan pada Rp0.7697465037321000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.29% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Coder adalah Rp1.28465133128331000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.59945903868327000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan CDR hari ini?

Market capitalization berada pada Rp769729660.263747000, menempatkan aset ini di peringkat #8477 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Coder?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan CDR.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999979878.872289 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Coder termasuk?

Coder merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai CDR?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan CDR memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.