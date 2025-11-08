Harga COINE Hari Ini

Harga live COINE (COINE) hari ini adalah $ 0.00000974, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COINE ke USD saat ini adalah $ 0.00000974 per COINE.

COINE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,688.04, dengan suplai yang beredar 994.43M COINE. Selama 24 jam terakhir, COINE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00031012, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000958.

Dalam kinerja jangka pendek, COINE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar COINE (COINE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Suplai Peredaran 994.43M 994.43M 994.43M Total Suplai 994,429,503.961522 994,429,503.961522 994,429,503.961522

Kapitalisasi Pasar COINE saat ini adalah $ 9.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COINE adalah 994.43M, dan total suplainya sebesar 994429503.961522. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.69K.