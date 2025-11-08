Harga Comet Portfolio Hari Ini

Harga live Comet Portfolio (COMET) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COMET ke USD saat ini adalah -- per COMET.

Comet Portfolio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,719, dengan suplai yang beredar 999.74M COMET. Selama 24 jam terakhir, COMET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00289967, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COMET bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan -37.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Comet Portfolio (COMET)

Kapitalisasi Pasar $ 54.72K$ 54.72K $ 54.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.72K$ 54.72K $ 54.72K Suplai Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Total Suplai 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554 999,735,664.3281554

Kapitalisasi Pasar Comet Portfolio saat ini adalah $ 54.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COMET adalah 999.74M, dan total suplainya sebesar 999735664.3281554. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.72K.