Harga Community of BNB Hari Ini

Harga live Community of BNB (CBNB) hari ini adalah $ 0.00003913, dengan perubahan 12.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CBNB ke USD saat ini adalah $ 0.00003913 per CBNB.

Community of BNB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,134, dengan suplai yang beredar 1.00B CBNB. Selama 24 jam terakhir, CBNB diperdagangkan antara $ 0.00003695 (low) dan $ 0.00004634 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00105314, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003695.

Dalam kinerja jangka pendek, CBNB bergerak +0.45% dalam satu jam terakhir dan -15.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Community of BNB (CBNB)

Kapitalisasi Pasar $ 39.13K$ 39.13K $ 39.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.13K$ 39.13K $ 39.13K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Community of BNB saat ini adalah $ 39.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBNB adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.13K.