Harga Crappy Bird CTO Hari Ini

Harga live Crappy Bird CTO (CRAPPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRAPPY ke USD saat ini adalah -- per CRAPPY.

Crappy Bird CTO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,309.27, dengan suplai yang beredar 1.20B CRAPPY. Selama 24 jam terakhir, CRAPPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00472065, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CRAPPY bergerak +50.04% dalam satu jam terakhir dan +67.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Kapitalisasi Pasar $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K Suplai Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Total Suplai 1,197,649,955.47 1,197,649,955.47 1,197,649,955.47

Kapitalisasi Pasar Crappy Bird CTO saat ini adalah $ 16.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRAPPY adalah 1.20B, dan total suplainya sebesar 1197649955.47. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.31K.