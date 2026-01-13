Harga Cratos Hari Ini

Harga live Cratos (CRTS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRTS ke USD saat ini adalah $ 0 per CRTS.

Cratos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,190,449, dengan suplai yang beredar 63.59B CRTS. Selama 24 jam terakhir, CRTS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00747511, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CRTS bergerak +0.57% dalam satu jam terakhir dan -3.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cratos (CRTS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.74M$ 9.74M $ 9.74M Suplai Peredaran 63.59B 63.59B 63.59B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cratos saat ini adalah $ 6.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRTS adalah 63.59B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.74M.