Harga Crow Computer Hari Ini

Harga live Crow Computer (CROW) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROW ke USD saat ini adalah -- per CROW.

Crow Computer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,497.63, dengan suplai yang beredar 977.92M CROW. Selama 24 jam terakhir, CROW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00219195, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CROW bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Crow Computer (CROW)

Kapitalisasi Pasar $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K Suplai Peredaran 977.92M 977.92M 977.92M Total Suplai 977,923,162.636177 977,923,162.636177 977,923,162.636177

Kapitalisasi Pasar Crow Computer saat ini adalah $ 7.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROW adalah 977.92M, dan total suplainya sebesar 977923162.636177. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.50K.