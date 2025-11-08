Harga Cyborgism Hari Ini

Harga live Cyborgism (CYBORGISM) hari ini adalah $ 0.00001893, dengan perubahan 5.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CYBORGISM ke USD saat ini adalah $ 0.00001893 per CYBORGISM.

Cyborgism saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,890.19, dengan suplai yang beredar 997.64M CYBORGISM. Selama 24 jam terakhir, CYBORGISM diperdagangkan antara $ 0.00001796 (low) dan $ 0.00001891 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00341224, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001727.

Dalam kinerja jangka pendek, CYBORGISM bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -12.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cyborgism (CYBORGISM)

Kapitalisasi Pasar $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K Suplai Peredaran 997.64M 997.64M 997.64M Total Suplai 997,639,236.377529 997,639,236.377529 997,639,236.377529

Kapitalisasi Pasar Cyborgism saat ini adalah $ 18.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CYBORGISM adalah 997.64M, dan total suplainya sebesar 997639236.377529. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.89K.