Harga Czlu Hari Ini

Harga live Czlu (CZLU) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CZLU ke USD saat ini adalah -- per CZLU.

Czlu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,898, dengan suplai yang beredar 1.00B CZLU. Selama 24 jam terakhir, CZLU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00110629, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CZLU bergerak +2.58% dalam satu jam terakhir dan -37.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Czlu (CZLU)

Kapitalisasi Pasar $ 37.90K$ 37.90K $ 37.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.90K$ 37.90K $ 37.90K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Czlu saat ini adalah $ 37.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CZLU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.90K.