Harga Dagora Hari Ini

Harga live Dagora (DADA) hari ini adalah $ 0.0011177, dengan perubahan 1.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DADA ke USD saat ini adalah $ 0.0011177 per DADA.

Dagora saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 103,120, dengan suplai yang beredar 92.26M DADA. Selama 24 jam terakhir, DADA diperdagangkan antara $ 0.00111086 (low) dan $ 0.00117573 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01031744, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00111086.

Dalam kinerja jangka pendek, DADA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -29.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dagora (DADA)

Kapitalisasi Pasar $ 103.12K$ 103.12K $ 103.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Suplai Peredaran 92.26M 92.26M 92.26M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dagora saat ini adalah $ 103.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DADA adalah 92.26M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.12M.