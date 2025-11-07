Harga DALGO Hari Ini

Harga live DALGO (DALGO) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DALGO ke USD saat ini adalah -- per DALGO.

DALGO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,972, dengan suplai yang beredar 99.23B DALGO. Selama 24 jam terakhir, DALGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DALGO bergerak +2.56% dalam satu jam terakhir dan -2.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DALGO (DALGO)

Kapitalisasi Pasar $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Suplai Peredaran 99.23B 99.23B 99.23B Total Suplai 99,229,080,000.0 99,229,080,000.0 99,229,080,000.0

Kapitalisasi Pasar DALGO saat ini adalah $ 88.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DALGO adalah 99.23B, dan total suplainya sebesar 99229080000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.97K.