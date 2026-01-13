Berapa harga perdagangan saat ini dari Dark Frontiers?

Dark Frontiers (DARK) saat ini dihargai Rp22.31174557357905000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.22% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Dark Frontiers hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,RPG,Action Games. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap DARK?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Dark Frontiers dalam pasar kripto global?

Saat ini, Dark Frontiers menduduki peringkat pasar #5479 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4814351660.842920000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang DARK?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 215174900.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Dark Frontiers?

Rentang harga antara Rp22.20409283739870000 dan Rp22.38705194771460000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Dark Frontiers dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,RPG,Action Games lainnya, DARK terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.