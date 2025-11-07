Harga Darkbet Hari Ini

Harga live Darkbet (DARKBET) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DARKBET ke USD saat ini adalah -- per DARKBET.

Darkbet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 103,227, dengan suplai yang beredar 1.00B DARKBET. Selama 24 jam terakhir, DARKBET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00228954, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DARKBET bergerak +1.97% dalam satu jam terakhir dan -56.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Darkbet (DARKBET)

Kapitalisasi Pasar $ 103.23K$ 103.23K $ 103.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 103.23K$ 103.23K $ 103.23K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Darkbet saat ini adalah $ 103.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DARKBET adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.23K.