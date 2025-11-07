Harga Darwin Hari Ini

Harga live Darwin (DARWIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DARWIN ke USD saat ini adalah -- per DARWIN.

Darwin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 135,220, dengan suplai yang beredar 465.83M DARWIN. Selama 24 jam terakhir, DARWIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02393398, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DARWIN bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -14.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Darwin (DARWIN)

Kapitalisasi Pasar $ 135.22K$ 135.22K $ 135.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 290.28K$ 290.28K $ 290.28K Suplai Peredaran 465.83M 465.83M 465.83M Total Suplai 999,996,698.8525499 999,996,698.8525499 999,996,698.8525499

Kapitalisasi Pasar Darwin saat ini adalah $ 135.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DARWIN adalah 465.83M, dan total suplainya sebesar 999996698.8525499. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 290.28K.