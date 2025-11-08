Harga Decentralized Retirement Account Hari Ini

Harga live Decentralized Retirement Account (DRA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DRA ke USD saat ini adalah -- per DRA.

Decentralized Retirement Account saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,913.12, dengan suplai yang beredar 999.44M DRA. Selama 24 jam terakhir, DRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0054863, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DRA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Decentralized Retirement Account (DRA)

Kapitalisasi Pasar $ 19.91K$ 19.91K $ 19.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.91K$ 19.91K $ 19.91K Suplai Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Total Suplai 999,438,336.831728 999,438,336.831728 999,438,336.831728

Kapitalisasi Pasar Decentralized Retirement Account saat ini adalah $ 19.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DRA adalah 999.44M, dan total suplainya sebesar 999438336.831728. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.91K.