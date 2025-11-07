Harga DeFi Growth Index Hari Ini

Harga live DeFi Growth Index (DGI) hari ini adalah $ 0.870406, dengan perubahan 2.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DGI ke USD saat ini adalah $ 0.870406 per DGI.

DeFi Growth Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 87,101, dengan suplai yang beredar 100.07K DGI. Selama 24 jam terakhir, DGI diperdagangkan antara $ 0.843904 (low) dan $ 0.89057 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.516838.

Dalam kinerja jangka pendek, DGI bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -15.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DeFi Growth Index (DGI)

Kapitalisasi Pasar $ 87.10K$ 87.10K $ 87.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.10K$ 87.10K $ 87.10K Suplai Peredaran 100.07K 100.07K 100.07K Total Suplai 100,069.4466638918 100,069.4466638918 100,069.4466638918

