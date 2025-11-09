Tokenomi Degen Perp Dex (PDGN)

Tokenomi Degen Perp Dex (PDGN)

Telusuri wawasan utama tentang Degen Perp Dex (PDGN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:35:52 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Degen Perp Dex (PDGN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Degen Perp Dex (PDGN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 20.93K
$ 20.93K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 20.93K
$ 20.93K
All-Time High:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0

Informasi Degen Perp Dex (PDGN)

dex.degenin.com – the decentralized perpetual futures trading, built for degens who thrive on volatility and chase alpha without mercy. Powered by cutting-edge Layer 2 tech, Degen Perps delivers lightning-fast executions, up to 50x leverage, and zero downtime, even when markets go full apocalypse mode. Powered by cutting-edge Solana infrastructure, we deliver lightning-fast trades, 100% uptime (even during market meltdowns), and zero-latency execution on your favorite meme coins, alts, and majors. No KYC needed – just pure, unfiltered DeFi action

Situs Web Resmi:
https://dex.degenin.com/

Tokenomi Degen Perp Dex (PDGN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Degen Perp Dex (PDGN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PDGN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PDGN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PDGN, jelajahi harga live token PDGN!

Prediksi Harga PDGN

Ingin mengetahui arah PDGN? Halaman prediksi harga PDGN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

