Harga Degen Perp Dex Hari Ini

Harga live Degen Perp Dex (PDGN) hari ini adalah $ 0.00002096, dengan perubahan 5.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PDGN ke USD saat ini adalah $ 0.00002096 per PDGN.

Degen Perp Dex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,963, dengan suplai yang beredar 1.00B PDGN. Selama 24 jam terakhir, PDGN diperdagangkan antara $ 0.00001956 (low) dan $ 0.00002081 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0004691, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001739.

Dalam kinerja jangka pendek, PDGN bergerak +0.99% dalam satu jam terakhir dan -49.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Degen Perp Dex (PDGN)

Kapitalisasi Pasar $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

