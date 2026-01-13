Berapa harga perdagangan saat ini dari Delusional Coin?

Delusional Coin (DELULU) saat ini dihargai Rp1.24102674824904000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -20.60% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Delusional Coin hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,BONK.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap DELULU?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Delusional Coin dalam pasar kripto global?

Saat ini, Delusional Coin menduduki peringkat pasar #7641 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1240925687.438922000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang DELULU?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999870119.273421, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Delusional Coin?

Rentang harga antara Rp1.229573189769000 dan Rp1.60080323226912000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Delusional Coin dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,BONK.fun Ecosystem lainnya, DELULU terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.