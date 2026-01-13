BursaDEX+
Harga live Delusional Coin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DELULU adalah 73,674 USD. Lacak informasi harga aktual DELULU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Delusional Coin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DELULU adalah 73,674 USD. Lacak informasi harga aktual DELULU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang DELULU

Info Harga DELULU

Penjelasan DELULU

Situs Web Resmi DELULU

Tokenomi DELULU

Prakiraan Harga DELULU

Logo Delusional Coin

Harga Delusional Coin (DELULU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DELULU ke USD:

-20.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Delusional Coin (DELULU)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:40:42 (UTC+8)

Harga Delusional Coin Hari Ini

Harga live Delusional Coin (DELULU) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 20.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DELULU ke USD saat ini adalah $ 0 per DELULU.

Delusional Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,674, dengan suplai yang beredar 999.87M DELULU. Selama 24 jam terakhir, DELULU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00365394, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DELULU bergerak +0.67% dalam satu jam terakhir dan -40.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Delusional Coin (DELULU)

Kapitalisasi Pasar Delusional Coin saat ini adalah $ 73.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DELULU adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999870119.273421. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.67K.

Riwayat Harga Delusional Coin USD

Riwayat Harga Delusional Coin (DELULU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Delusional Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Delusional Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Delusional Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Delusional Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-20.60%
30 Days$ 0-18.39%
60 Hari$ 0-34.65%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Delusional Coin

Prediksi Harga Delusional Coin (DELULU) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DELULU pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Delusional Coin (DELULU) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Delusional Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Delusional Coin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga DELULU pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Delusional Coin.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Delusional Coin (DELULU)

Situs Web Resmi

Tentang Delusional Coin

Berapa harga perdagangan saat ini dari Delusional Coin?

Delusional Coin (DELULU) saat ini dihargai Rp1.24102674824904000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -20.60% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Delusional Coin hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,BONK.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap DELULU?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Delusional Coin dalam pasar kripto global?

Saat ini, Delusional Coin menduduki peringkat pasar #7641 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1240925687.438922000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang DELULU?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999870119.273421, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Delusional Coin?

Rentang harga antara Rp1.229573189769000 dan Rp1.60080323226912000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Delusional Coin dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,BONK.fun Ecosystem lainnya, DELULU terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Delusional Coin

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:40:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Delusional Coin (DELULU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Delusional Coin Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.