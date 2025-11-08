Harga DEXTER Hari Ini

Harga live DEXTER (DEXTER) hari ini adalah $ 0.00000771, dengan perubahan 50.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DEXTER ke USD saat ini adalah $ 0.00000771 per DEXTER.

DEXTER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,701.55, dengan suplai yang beredar 999.41M DEXTER. Selama 24 jam terakhir, DEXTER diperdagangkan antara $ 0.00000704 (low) dan $ 0.00001595 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00156075, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000694.

Dalam kinerja jangka pendek, DEXTER bergerak +9.40% dalam satu jam terakhir dan -61.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DEXTER (DEXTER)

Kapitalisasi Pasar $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K Suplai Peredaran 999.41M 999.41M 999.41M Total Suplai 999,408,122.048768 999,408,122.048768 999,408,122.048768

